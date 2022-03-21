На Тернопільщині вже засіяли майже 300 тисяч гектарів площ. Зараз коригують посіви на культури, які є основними для продовольчої безпеки. Збільшуватимуться також насадження овочевих культур, зокрема картоплі.

Пише За Збручем.

Прогнозованого врожаю вистачить, щоб забезпечити потребу не лише на Тернопільщині, а й у тих областях, де зараз не можливо проводити посівну. Про це розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

– Триває посівна, – каже Володимир Труш. – Цього року плануємо засіяти 560 тисяч гектарів. З них вже майже 300 тисяч гектарів засіяно і 260 ще залишилось. Найбільше висаджуватимемо не тільки зернові культури, що характерно для нашого регіону, а й інші культури: і картоплю, і буряк, і помідори, щоб ми могли закумулювати необхідний продуктовий набір до осені. З Міненерго вже вирішено питання по паливу для наших аграріїв, їм також надаються пільгові кредити навіть до 80% на проведення посівної кампанії.

Начальник обласної поліції Олександр Богомол додав, що вночі на території області на полях може працювати сільськогосподарська техніка. Штаб надав на це дозвіл у зв’язку з тим, що такі роботи необхідно проводити. Дозвіл надається після повідомлення поліції і Територіальної оборони, які працюють на окремих територіях.