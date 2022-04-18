На сьогодні Тернопільщина отримала 141 заявку на релокацію підприємств. 26 з них вже розпочали роботу. Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА.
Зокрема, у таких галузях:
- 4 швейних;
- 5 машинобудівних;
- 3 металообробних;
- 2 харчових;
- 2 підприємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції;
- 1 – поліграфія,
- ІТ компанія та 8 з інших галузей.
На сьогодні, ще три підприємства завершили переїзд до регіону та облаштовують виробництво, а 11 – в процесі переїзду.
Напередодні голова Тернопільської ОВА, Володимир Труш, повідомив що переміщення обладнання підприємств здійснюється на безоплатній основі силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», а також при потребі залучаються субпідрядники.