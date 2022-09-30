Дорожники спільно з фахівцями сил цивільного захисту Тернопільського району провели командно-штабне навчання, метою якого є узгодження алгоритму дій задля забезпечення безперебійного руху автотранспорту під час снігопаду під час воєнного стану.

Зокрема, як повідомляють в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, учасники навчань перевірили технічну та матеріальну базу підготовки до зими, а саме наявність снігоприбиральної техніки (піскорозкидачів, грейдерів, іншої снігоприбиральної техніки), а також місця складування запасів протиожеледних матеріалів, пише Тернополяни.

«Так, для недопущення виникнення транспортних заторів під час ускладнення погодних умов підготовлено місця для відстою транзитного автотранспорту на стаціонарних майданчиках та майданчиках пунктів сервісу на основних напрямках державних доріг. Також для координації дій у період нестабільних погодних умов в Службі автомобільних доріг в Тернопільській області працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Робота Штабу в попередні роки підтвердила його ефективність, зокрема, у прийнятті оперативних рішень», – інформують в САД у Тернопільській області.

До слова, на Тернопільщині для зимового утримання доріг підготовлено 232 одиниці техніки підрядних організацій. Крім того, було заготовлено 3,9 тис. тон технічної солі та 14,6 тис. тон фрикційних матеріалів.

Перелік місць відстою транспортних засобів в розрізі автомобільних доріг загального користування можна знайти ТУТ.