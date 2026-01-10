На Тернопільщині визначилися з форматом навчання на час погіршення погоди

З 12 січня, з понеділка, в очному форматі навчатимуться 4 громади: Нагірянська, Чортківська, Хоростківська та Тернопільська.

28 громад ухвалили рішення продовжити зимові канікули.

23 громади перейдуть на дистанційне навчання.

Уряд рекомендував МОН, обласним військовим адміністраціям та іншим органам влади розглянути перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул до 19 січня 2026 року. Рекомендації стосуються закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.