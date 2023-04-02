На Тернопільщині визначилися, коли розпочнуть чемпіонат області з футболу

Як з’ясувалося, згоду на участь у чемпіонаті Тернопільщини дали 18 команд, які традиційно гратимуть у двох лігах – вищій та першій.

У вищій лізі виступатиме 8 команд: «Агрон» (Великогаївська громада), «Медобори» (Зелене), «Нива» (Теребовля), «Колос» (Бучач), ФК «Трибухівці», Футбольна академія «Тернопіль», «Дністер» (Заліщики), «Поділля» (В. Березовиця).

У першій лізі гратимуть 10 колективів: ФК «Нараїв», «Вікнини» (Вікно), «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ), «Галич-ТНПУ» (Збараж), ФК «Борщів», «Фенікс» (Біла), «Дністер-2» (Заліщики), ФК «Збараж», «Поділля-2» (Васильківці), ФК «Гримайлівська ТГ».

Одноголосним рішенням представників команд, чемпіонат проводитиметься за традиційною схемою у два кола (дім/виїзд). Змагання проходитимуть за погодженням з військовою адміністрацією з дотриманням усіх норм безпеки.

Для колективів першої ліги чемпіонат розпочнеться у неділю, 30 квітня, для вищої ліги – тижнем пізніше – 7 травня. Перше коло в обох лігах завершитися до 1 липня.

Базовий час початку матчів – 16 год., при чому, за погодженням обох команд він може бути зміщений у межах від 12 до 18 год.