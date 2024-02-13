На Тернопільщині визначили переможців конкурсу «Учитель року»

У Тернополі відзначили лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024».

Цього року найкращих педагогів визначали з таких предметів: українська мова та література, географія, образотворче мистецтво та фізика.

За даними Тернопільської обласної ради переможцями стали:

у номінації «Географія» – Коляса Роман Іванович , учитель географії комунального закладу Буцнівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області;

у номінації «Образотворче мистецтво» – Заваринський Віталій Ігорович , учитель образотворчого мистецтва Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько;

у номінації «Українська мова та література» – Матевощук Лілія Юріївна , учитель української мови та літератури Лановецького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області;

у номінації «Фізика» – Михайленко Василь Володимирович, учитель фізики комунального закладу Мишковицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області.

Урочисте нагородження учасників та переможців відбулося 12 лютого у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької. Учасники та переможці обласного етапу конкурсу отримали почесні відзнаки, грамоти та подарунки.

На рівні області участь у конкурсі взяли двадцять вчителів. Четверо переможців у подальшому змагатимуться за звання «Учитель року» вже на всеукраїнському рівні.