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На Тернопільщині визначили переможців конкурсу «Учитель року»

13.02.2024

Ірина Нова

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Про це говорять, Тернопільщина, Новини, Освіта

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У Тернополі відзначили лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024».

Цього року найкращих педагогів визначали з таких предметів: українська мова та література, географія, образотворче мистецтво та фізика.

За даними Тернопільської обласної ради переможцями стали:

  • у номінації «Географія» – Коляса Роман Іванович, учитель географії комунального закладу Буцнівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області;
  • у номінації «Образотворче мистецтво» – Заваринський Віталій Ігорович, учитель образотворчого мистецтва Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько;
  • у номінації «Українська мова та література» – Матевощук Лілія Юріївна, учитель української мови та літератури Лановецького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області;
  • у номінації «Фізика» – Михайленко Василь Володимирович, учитель фізики комунального закладу Мишковицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області.

Урочисте нагородження учасників та переможців відбулося 12 лютого у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької. Учасники та переможці обласного етапу конкурсу отримали почесні відзнаки, грамоти та подарунки.

На рівні області участь у конкурсі взяли двадцять вчителів. Четверо переможців у подальшому змагатимуться за звання «Учитель року» вже на всеукраїнському рівні.

 

Теги: Тернопільська область, Учитель року-2024, учителі

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