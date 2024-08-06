На Тернопільщині виявили ще 14 масових сміттєзвалищ

Фахівці Державної екологічної інспекції виявили ще 14 несанкціонованих звалищ на Тернопільщині.

Під час планової перевірки представники установи зафіксували порушення складування відходів у Нараївській громаді на Бережанщині, повідомляють екологи. Загалом було виявлено 14 звалищ, загальна площа засмічень становить майже 10 тисяч квадратних метрів.

“За результатами обстеження, інспекцією підготовлено та направлено на адресу Нараївської сільської ради вимогу, якою зобов’язано їх ліквідувати”, – йдеться у повідомленні.

Екологи наголошують що, стихійні сміттєзвалища є одними з основних джерел забруднення довкілля. Жоден із таких самовільно створених пунктів скидання відходів не обладнаний відповідним чином, продукти гниття і розпаду потрапляють у ґрунт і ґрунтові води, які є джерелом водопостачання для багатьох мешканців.

Крім того, температура гниття відходів на стихійних сміттєзвалищах подекуди настільки висока, що легко призводить до самозаймання та викидів у повітря великої кількості шкідливих речовин.