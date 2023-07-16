На Тернопільщині виявили незаконні посіви наркотичних речовин у великих кількостях

Майже щодня співробітники поліції Тернопільської області виявляють незаконні посіви наркотичних рослин на присадибних ділянках жителів краю. Так, від початку року таких фактів було вже більше півсотні.

Загалом від початку року поліцейські області відкрили 48 кримінальних проваджень за фактами незаконних посівів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Лише за одну добу правоохоронці виявляють вирощування снодійного маку у великих кількостях у трьох жителів Тернопілля.

“Співробітники Бучацького відділення поліції виявили посіви маку на земельних ділянках двох місцевих жителів: на одній було 720 рослин, на іншій – більше сотні. Співробітники сектору карного розшуку Борщівського відділення поліції задокументували посів майже 600 рослин маку на ділянці жителя одного із сіл громади. Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 310 Кримінального кодексу”, – інформують в ГУНП у Тернопільській області.

Варто зазначити, що за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти рослин настає адміністративна відповідальність, передбачена статтею 106- 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення у виді штрафу в розмірі від 306 до 1 700 гривень.

За вирощування від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель передбачена кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України (покарання – штраф, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років); понад 500 рослин маку або понад 50 конопель — кримінальна відповідальність за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (покарання – від 3 до 7 років позбавлення волі).