У природному заповіднику “Медобори” на Тернопільщині зафіксували вуханя австрійського.

Це – один з видів кажанів. Його природоохоронний статус – рідкісний. Про це йдеться на сайті заповідника, передає Суспільне.

Чисельність цих особин в Україні низька. Відомо лишень про 50-70 знахідок як літніх, так і зимових. Це становить лише один відсоток від усіх облікованих кажанів. Загальний розмір популяції становить кілька тисяч особин.

Кількість вуханів австрійських зменшується через скорочення площі старих лісів, знищення дуплистих дерев, непокоєння у сховищах, йдеться у повідомленні.

За останнім зведенням Міжнародного союзу охорони природи цей вид рукокрилих має категорію LC, EUROBATS, захищений Бернською конвенцією. Вухань австрійський – один із 19 видів кажанів, яких науковці зустріли на території природного заповідника “Медобори” та на його околицях.