На Тернопільщині виявили 90 нелегалів

Минулого року працівники управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області здійснювали роботу, спрямовану на виявлення і припинення фактів незаконного перебування іноземців та осіб без громадянства на території області.

За результатами виявлено 90 нелегальних мігрантів. Стосовно всіх зазначених осіб прийнято рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

Щодо 77 іноземців ухвалено рішення про примусове повернення, 13 – рішення про примусове видворення за межі території України, ще щодо 2 осіб прийнято рішення про добровільне повернення. Упродовж року 8 осіб передано до країн походження, відповідно до угод про реадмісію між Україною та Європейським Співтовариством.

До адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства притягнуто 243 фізичні особи. Також торік прийнято 26 рішень про заборону в’їзду в Україну. В одному випадку іноземному громадянину скорочено строк перебування на території України.