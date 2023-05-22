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На Тернопільщині виявили 7 п’яних водіїв за вихідні

22.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Громади Тернопільщини

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На Тернопільщині за минулі вихідні патрульні виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції.

“На всіх керманичів інспектори склали протоколи за відповідною частиною статті 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та направили адміністративні матеріали до суду.

Нагадуємо про відповідальність 👇🏼:
🔺за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
🔺за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
🔺за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
🔺за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Кермуйте відповідально”, – зазначають правоохоронці.

Теги: Тернопільщина, новини, водіння у нетверезому стані, патрульна поліція

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