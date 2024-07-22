На Тернопільщині виявили 10 нелегальних сміттєзвалищ (фото)

На Тернопільщині Державною екологічною інспекцією виявлено 10 стихійних сміттєзвалищ у Залозецькій громаді, які займають майже 60 тис. кв. м.

“Фахівці ДЕІ у Тернопільській області продовжують проводити планові перевірки органів місцевого самоврядування щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Зокрема, під час обстеження території Залозецької громади виявлена низка порушень в управлінні відходами. Так, на території сіл: Гаї-Розтоцькі, Панасівка, Нетерпинці, Білоголови, Чистопади, Загір’я виявлені місця систематичного складування різного роду відходів (пластикові пляшки, пакети, скло, коробки, залишки будівельних відходів тощо), результатом яких стало утворення 10-ти масштабних стихійних сміттєзвалищ. До прикладу, лише одне з них займає 30 000 м2. Загалом площа засмічень на території громади становить понад 56 347 м2. За результатами обстеження, Інспекцією підготовлено та направлено на адресу Залозецької селищної ради вимогу, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 Закону України «Про управління відходами»”, – повідомляють у Державній екологічній інспекції.

Органи місцевого самоврядування повинні вживати заходів щодо запобігання утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та їх ліквідації.

“Нагадаємо, про стихійні звалища з відходами можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через застосунок #ЕкоЗагроза, на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-95-82, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua Будьте свідомими, не створюйте стихійних сміттєзвалищ. Пам’ятайте, чисте довкілля — відповідальність кожного з нас”, – наголосили екологи.