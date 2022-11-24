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На Тернопільщині виставлять на аукціон ще один спиртзавод

24.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Економіка, Громади Тернопільщини, Економіка

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Заступник Фонду держмайна – Яна Матієва відвідала Зарубинський спиртовий завод на Тернопільщині. Державне підприємство планують виставити на приватизаційний аукціон.

Підприємство на сьогоднішній день є функціонуючим і забезпечує робочими місцями жителів 10 найближчих населених пунктів Тернопільського району та області, зокрема – це більше 130 працюючих осіб.

Під час візиту Яна Матієва ознайомилася з станом єдиного майнового комплексу спиртзаводу та поспілкувався з колективом.

“Сьогодні спиртзаводи є одними з пріоритетних для бізнесу об’єктів, адже вони поєднують в собі масштабні складські потужності та готові технологічні рішення для ведення діяльності”, – зазначає Яна Матієва.

Як повідомляють у Фонді, наразі відбувається тісна співпраця з керівництвом підприємства для пришвидшення процесу підготовки та подачі документації для виставлення об’єкту на приватизаційний аукціон.

Автор: Ірина Нова

Мітки: ФДМУ, новини, аукціон, спиртзавод, економіка Тернопільщини, державне майно

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