На Тернопільщині виставлять на аукціон ще один спиртзавод

Заступник Фонду держмайна – Яна Матієва відвідала Зарубинський спиртовий завод на Тернопільщині. Державне підприємство планують виставити на приватизаційний аукціон.

Підприємство на сьогоднішній день є функціонуючим і забезпечує робочими місцями жителів 10 найближчих населених пунктів Тернопільського району та області, зокрема – це більше 130 працюючих осіб.

Під час візиту Яна Матієва ознайомилася з станом єдиного майнового комплексу спиртзаводу та поспілкувався з колективом.

“Сьогодні спиртзаводи є одними з пріоритетних для бізнесу об’єктів, адже вони поєднують в собі масштабні складські потужності та готові технологічні рішення для ведення діяльності”, – зазначає Яна Матієва.

Як повідомляють у Фонді, наразі відбувається тісна співпраця з керівництвом підприємства для пришвидшення процесу підготовки та подачі документації для виставлення об’єкту на приватизаційний аукціон.