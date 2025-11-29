На Тернопільщині висадили мільярдне дерево

На території Кременецького лісотехнічного коледжу висадили мільярдне дерево. Акцію організували в межах програми “Зелена країна”.

Цей екологічний проєкт має на меті збільшити площу лісів в Україні. – каже начальник відділу лісового господарства філії “Подільський лісовий офіс” Ігор Гуменюк.- Дерево висадив ветеран російсько-української війни, інженер з лісозаготівлі філії “Подільський лісовий офіс” Леон Наконечний разом із п’ятикласницею Софією Коломієць.

“Сподіваюся, що цей дуб звичайний буде рости як мінімум 100 років, а за сприятливих умов і 300-600. У нас є такі приклади”, – сказав Леон Наконечний.