На Тернопільщині вилучили понад 7 тисяч пачок цигарок без акцизних марок

Із 18 листопада 2022 року по 31 січня 2023 року на Тернопільщині тривали відпрацювання у сфері незаконного обігу підакцизної продукції, а саме тютюнових виробів.

Основна мета – припинити нелегальну торгівлю таким товаром, повідомляють у відділі комунікації Національної поліції Тернопільської області.

За результатами проведених перевірок поліцейські склали 174 адмінпротоколи за розповсюдження підакцизних товарів. З них 96 – за статтею 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) та 78 – за статтею 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).

З незаконного обігу вилучено понад 7 000 пачок цигарок без марок акцизного податку та майже 30 кілограмів тютюну. Загальна вартість вилученого – понад 230 тисяч гривень.