На Тернопільщині вилучили понад 7 тисяч пачок цигарок без акцизних марок

Основна мета – припинити нелегальну торгівлю таким товаром, повідомляють у відділі комунікації Національної поліції Тернопільської області.
За результатами проведених перевірок поліцейські склали 174 адмінпротоколи за розповсюдження підакцизних товарів. З них 96 – за статтею 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) та 78 – за статтею 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
З незаконного обігу вилучено понад 7 000 пачок цигарок без марок акцизного податку та майже 30 кілограмів тютюну. Загальна вартість вилученого – понад 230 тисяч гривень.