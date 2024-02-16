На Тернопільщині вилучили понад 1,3 т нелегальної тютюнової продукції

На Тернопільщині працівники прокуратури викрили нелегальний склад, де підпільно виробляли й збували тютюн.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору поліції одного з районних відділень ГУНП в Тернопільській області та 2 жителям Чортківського району у вчиненому у складі організованої групи незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленого тютюну (ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, правоохоронець, перебуваючи на посаді інспектора відділення поліції, з лютого по вересень 2023 року, без жодних дозвільних документів, організував у господарських приміщеннях на території одного з сіл Чортківського району виготовлення тютюну.

До незаконної діяльності поліцейський залучив 2 місцевих мешканців, які сушили, подрібнювали, фасували сировину, закуплену у жителів прилеглих сіл.

Надалі з метою збуту незаконно виготовлено тютюну співучасники організованої групи транспортували його до відділень ТОВ «Нова Пошта», звідки здійснювались поштові відправленням покупцям у різні регіони України. Зафіксовано 37 таких фактів.

Під час санкціонованих обшуків у «бізнесменів» вилучили понад 1,3 т тютюнової продукції.

На сьогодні інспектора звільнено з органів поліції.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СВ УСБУ в Тернопільській області, за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НПУ та УСБУ в області.