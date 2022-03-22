Тернопільські патрульні вилучили понад 70 автомобілів у кермувальників напідпитку. Авто передадуть на потреби ЗСУ.

Нагадуємо водіям, за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння поліцейські відразу здійснюють вилучення автомобіля на потреби оборони. Якщо ви сіли за кермо напідпитку, то по факту виявлення патрульні складають на водія протокол за статтею 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та евакуюють автомобіль на арештмайданчик з його подальшим безоплатним вилученням для потреб Збройних Сил України.