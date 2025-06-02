На Тернопільщині викрито підпільне виготовлення та продаж контрафактної продукції

Тернопільські поліцейські викрили учасників злочинної групи. Алкогольні напої та тютюнові вироби «бізнесмени» маркували етикетками відомих виробників. Під час санкціонованих обшуків вилучено контрафактного товару на понад пів мільйона гривень.

Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області припинили протиправну діяльність осіб, які займалися виготовленням, зберіганням та реалізацією фальсифікованого алкоголю й тютюнових виробів на території регіону.

Організував незаконну схему 56-річний житель Кременецького району, залучивши до справи ще чотирьох осіб. Кожен мав чітко розподілені ролі: одні відповідали за виготовлення та постачання продукції, інші — за її реалізацію, облік і розподіл прибутку. Фальсифікований алкоголь і тютюн збували під етикетками відомих торговельних марок через один із магазинів, повідомляють у поліції області.

Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків і вилучили понад 1250 пляшок фальсифікованого алкоголю, майже 6000 пачок тютюну без акцизних марок, близько 100 літрів спиртовмісних сумішей, обладнання для виготовлення та фасування продукції, чорнову бухгалтерію та 4 транспортні засоби, якими здійснювали перевезення товару.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб). Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру, наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших фігурантів.

Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Поліцейські встановлюють шляхи надходження контрафакту.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.