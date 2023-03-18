На Тернопільщині викрили підпільний алкоцех з мільйонним прибутком

Замість офіційного заводу – підпільний цех, а замість стерильної технології – брудна ванна. Приблизно таким чином виготовлений алкогольний фальсифікат з фіктивними наклейками замість акцизних розповсюджувався невеликими магазинами та закладами харчування Тернопільської області. Велика частина товару продавалась через інтернет.

Нелегальну лавочку прикрили разом з усім «добром», зараз вирішується питання накладання арешту на майно алкоторговців та притягнення їх до справедливої відповідальності.

Про це повідомляють в Головному управлінні Нацполції у Тернопільській області.

В ході обстеження підпільного алкоцеху на Тернопільщині, правоохоронці констатували антисанітарійні умови ангарів, в яких виготовлявся і зберігався алкоголь.

Тільки уявіть собі, що під час обшуку правоохоронці нарахували 1 330 літрів готової «алкогольної» продукції в скляній тарі, 1 600 літрів – у бочках, чорнові записи, склотару, 12 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки та вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.

