18.03.2023 11:51

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині викрили підпільний алкоцех з мільйонним прибутком

18.03.2023

Ірина Нова

41

Тернопільщина, Кримінал, Новини, Події

Поширити:

Замість офіційного заводу – підпільний цех, а замість стерильної технології – брудна ванна. Приблизно таким чином виготовлений алкогольний фальсифікат з фіктивними наклейками замість акцизних розповсюджувався невеликими магазинами та закладами харчування Тернопільської області. Велика частина товару продавалась через інтернет.

  • Нелегальну лавочку прикрили разом з усім «добром», зараз вирішується питання накладання арешту на майно алкоторговців та притягнення їх до справедливої відповідальності.

Про це повідомляють в Головному управлінні Нацполції у Тернопільській області.

В ході обстеження підпільного алкоцеху на Тернопільщині, правоохоронці констатували антисанітарійні умови ангарів, в яких виготовлявся і зберігався алкоголь.

Тільки уявіть собі, що під час обшуку правоохоронці нарахували 1 330 літрів готової «алкогольної» продукції в скляній тарі, 1 600 літрів – у бочках, чорнові записи, склотару, 12 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки та вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.
 

 

Джерело: 20 хвилин

Теги: Тернопільська область, події, ДБР, підпільний цех

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах