На Тернопільщині викрили підпільний алкоцех з мільйонним прибутком

Про це повідомляють в Головному управлінні Нацполції у Тернопільській області.
В ході обстеження підпільного алкоцеху на Тернопільщині, правоохоронці констатували антисанітарійні умови ангарів, в яких виготовлявся і зберігався алкоголь.
Тільки уявіть собі, що під час обшуку правоохоронці нарахували 1 330 літрів готової «алкогольної» продукції в скляній тарі, 1 600 літрів – у бочках, чорнові записи, склотару, 12 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки та вантажні автомобілі, які транспортували фальсифікат.