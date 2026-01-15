На Тернопільщині викрили нелегальну тютюнову фабрику. Вартість вилученої продукції — 20 млн грн

У Тернопільській області правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила незаконне виготовлення та збут тютюнових виробів. Загальна вартість вилученої продукції сягає близько 20 мільйонів гривень.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури п’ятьом учасникам групи повідомили про нові підозри. Їхні дії кваліфікують як незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, учинені організованою групою, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, у одному із сіл Чортківського району зловмисники організували нелегальне вирощування тютюну та облаштували цех для його подрібнення. Готову продукцію реалізовували клієнтам через поштові відправлення. Посилки надсилали до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.

У вересні 2025 року правоохоронці провели 22 обшуки на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Під час слідчих дій вилучили 1,5 тонни тютюну в сирому та напівсухому вигляді, понад 10 тонн подрібненого тютюну, три промислові верстати, мобільні телефони, ноутбук, а також чорнову бухгалтерію з цінами та обліком продажів.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 20 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетними до нелегального бізнесу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань, ДСР Нацполіції України та Служби безпеки України в області.

На підставі зібраних доказів усім п’ятьом фігурантам оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконний обіг підакцизних товарів, а одному з учасників також інкримінують відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.