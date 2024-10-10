На Тернопільщині вшанували пам’ять автора легендарної пісні «Ой у лузі червона калина»

На Тернопільщині вшанували пам’ять автора легендарної пісні: спільною молитвою та всесвітньо відомим гімном Січових стрільців “Ой у лузі червона калина” вшанували 80-у річницю з дня смерті Степана Чарнецького біля пам’ятника видатного поета в його рідному селі Шманьківці Заводської громади Чортківського району.

Степан Чарнецький, автор відомої пісні-гімну «Ой у лузі червона калина», яка стала символом незламності українців, народився 21 січня 1881 року в селі Шманьківці Чортківського району.

«Червону калину» співали українські січові стрільці, пізніше – бійці Української повстанської армії. Пісня стала настільки популярною, що навіть найвідоміший військово-історичний часопис, що видавався у міжвоєнному Львові, мав назву “Літопис Червоної Калини”.

На жаль, ім’я автора цієї популярної пісні, Степана Чарнецького, було довго забутим на його батьківщині. У 2005 році у Львові письменниця Надія Мориквас видала книгу «Меланхолія Степана Чарнецького».

26 травня 1991 року (за кілька місяців до проголошення Незалежності) у Шманьківцях відкрили пам’ятник Степану Чарнецькому. Під час фестивалю на стадіоні вперше замайоріли синьо-жовті прапори.

Учасники свята на місці колишньої плебанії висадили 110 кущів калини – на ознаменування 110-ї річниці від дня народження поета. Тернопільський скульптор Іван Мулярчук довершував фігуру: чоловік піднімає гілки калини, що вінком сповили його постать.

До наших днів в добротному стані зберігся родинний будинок поета в Шманьківцях, де народився Степан. Помер відомий поет, перекладач, журналіст, фейлетоніст, театрально-музичний критик, актор, режисер, громадський діяч 2 жовтня 1944 року. Похований на Личаківському цвинтарі Львова. А пісня «Ой у лузі червона калина…» набула нове дихання і вже вкотре стала народним символом боротьби українського народу проти російських окупантів.Відомий гімн січових стрільців звучить сьогодні в усьому світі.

Під час заходу вшанували й новітніх Героїв. Голова Заводської громади Людмила Павлінська вручила нагрудний знак “Почесний житель Заводської громади” (посмертно) дружині загиблого на російсько-українській війні захисника Олега Білика пані Наталі.