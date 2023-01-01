На Тернопільщині врятували собаку, який впав у глибоченну яму з водою. ВІДЕО

Як з’ясувалося, у яму завглибшки чотири метри, наповнену водою, впав немаленький собака. Власниця дістати його самостійно не могла
Рятувальники швидко прибули за викликом, підняли чотирилапого на поверхню та передали щасливій господині.
“Тваринки також заслуговують на те, щоб перебувати у теплі і любові, особливо у Новорічну ніч!”, – зазначають в управлінні ДСНС у Тернопільській області.
Коментарі
Копачі цієї ями повинні нести відповідальність за свої дії. Туди могла впасти дитина і навіть дорослому вибратись звідти самостійно неможливо.Надіюсь що поліція зацікавиться цим випадком.