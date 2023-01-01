На Тернопільщині врятували собаку, який впав у глибоченну яму з водою. ВІДЕО

31 грудня о восьмій годині ранку викликали рятувальників до села Івачів Горішній Білецької ОТГ.

Як з’ясувалося, у яму завглибшки чотири метри, наповнену водою, впав немаленький собака. Власниця дістати його самостійно не могла

Рятувальники швидко прибули за викликом, підняли чотирилапого на поверхню та передали щасливій господині.