01.01.2023 18:17

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині врятували собаку, який впав у глибоченну яму з водою. ВІДЕО

01.01.2023

Ірина Нова

112

Тернопільщина, Життя, Події

Поширити:

31 грудня о восьмій годині ранку викликали рятувальників до села Івачів Горішній Білецької ОТГ.

Як з’ясувалося, у яму завглибшки чотири метри, наповнену водою, впав немаленький собака. Власниця дістати його самостійно не могла

Рятувальники швидко прибули за викликом, підняли чотирилапого на поверхню та передали щасливій господині.

“Тваринки також заслуговують на те, щоб перебувати у теплі і любові, особливо у Новорічну ніч!”, – зазначають в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Автор: Ірина Нова

Мітки: ДСНС, новини Тернопільщини, суспільство, події

Коментарі

  1. Копачі цієї ями повинні нести відповідальність за свої дії. Туди могла впасти дитина і навіть дорослому вибратись звідти самостійно неможливо.Надіюсь що поліція зацікавиться цим випадком.

    Відповіcти

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах