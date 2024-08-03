На Тернопільщині врятували поранену косулю

До Монастириської дільничної лікарні ветеринарної медицини Чортківського району поступила травмована косуля.

“Не байдужі люди зателефонували до районної організації мисливців та рибалок. Тварину забрали з узбіччя автотраси, ймовірно вона потрапила під колеса автомобіля та не могла самостійно пересуватися”, — повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Відомо, що поранена тварина – 1,5-2-річний самець, який перебував в шоковому стані з численними травмами та забоями.

У косулі діагностували відкритий переломом задньої лівої кінцівки, повністю розтрощений п’ятково-гомілковий суглоб, розірвані медіальні зв’язки, а також рану, наповнена личинками м’ясоїдних мух.

Лікарі надали травмованій тварині кваліфіковану допомогу, вивели тварину з шокового стану.

Нажаль, задля збереження життя тварини довелося ампутувати кінцівку.

“У післяопераційний період тварину передали до товариства мисливців та рибалок, догляд за нею здійснює голова Монастириського УТМР Анатолій Дзюбінський. На сьогоднішній день життю тварини нічого не загрожує, стан покращився, самцю дають антибіотики та протизапальні препарати, обробляють рани, косуля поступово відновлюється та звикає до людей”, — додають у відомстві.

Тварина починає реабілітовуватися. Наразі косуля живе ізольовано у вольєрі.

Пізніше її планують передати до одного з екопарків, де тварина зможе жити з іншими косулями, оскільки вижити у дикій природі за такої травми у тварини немає шансів.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області