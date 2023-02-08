На Тернопільщині вперше ввели окрему заборону на вилов щуки

Рибалки Тернопільщини ловитимуть щуку за новими правилами, вперше було введено окрему заборону на вилов щуки.

Нові правила любительського і спортивного рибальства передбачають з 15 лютого 2023 р. встановлення заборони на добування (вилов) щуки на період нересту у всіх рибогосподарських водних об’єктах України. Заборона діятиме до 31 березня.

«Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою, порівняно з нерестовими температурами інших видів», – йдеться у повідомленні Державного агентства меліорації та рибного господарства.

За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 грн.

Рибалкам також заборонено вилов риби на зимувальних ямах, що діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року.