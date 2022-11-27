На Тернопільщині волонтери допомагають самотній бабці, що живе в холодній хаті

У Бережанах на вулиці Шевченка 31/1 живе самотня бабуся. Луциків Євгенії Августинівні 88 років, і вона не може сама запалити дрова в пічці, тому що вони набрали вологи.

Про це у групі “Бережанці та бережанська діаспора” повідомляє Ірина Ларіонова.

Жінка настільки замерзла, що в кімнаті йде пара з рота. Євгенія Августинівна каже, що потрібно одягати рукавиці.

Авторка допису повідомляє, що від бабці відмовилися усі соцслужби і “підсунули папірці підписати, що не потребує догляду і відмовляється від поселення в терцентр”.

Проте бабуся і сама не хоче переїжджати в дім престарілих. Волонтери намагаються знайти людину, яка б приходила кожного дня і запалювала пічку. Минулого року знайшли такого помічника. Наразі відгукнулося 2 людей, проте їм потрібно платити за це.