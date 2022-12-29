На Тернопільщині водія після ДТП ледве витягнули з авто

Вчора, 28 грудня, близько 12:00 відбулось зіткнення легкових автомобілів «ВАЗ-2107» та «ГАЗ-2410» на автодорозі Т-20-02, поблизу с. Зарубинці Скалатської ТГ Тернопільського району.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучалося відділення пожежно-рятувального поста. Рятувальники огородили місце події, вжили заходів для запобігання виникнення пожежі та за допомогою спеціального гідравлічного обладнання деблокували водія автомобіля «ВАЗ-2107», який внаслідок зіткнення зазнав численних травм і виявився затиснутим в середині понівеченого транспортного засобу.

Чоловіка передали працівникам ЕМД. Також зазнала травмування пасажирка автомобіля «ГАЗ-2410». Обох потерпілих госпіталізовано до лікувальних закладів.