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На Тернопільщині водія після ДТП ледве витягнули з авто

29.12.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Життя, Новини, Суспільство, Події

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Вчора, 28 грудня, близько 12:00 відбулось зіткнення легкових автомобілів «ВАЗ-2107» та «ГАЗ-2410» на автодорозі Т-20-02, поблизу с. Зарубинці Скалатської ТГ Тернопільського району.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучалося  відділення  пожежно-рятувального поста. Рятувальники огородили місце події, вжили заходів для запобігання виникнення пожежі та за допомогою спеціального гідравлічного обладнання деблокували водія автомобіля «ВАЗ-2107», який внаслідок зіткнення зазнав численних травм і виявився затиснутим в середині понівеченого транспортного засобу.

Чоловіка передали працівникам ЕМД. Також зазнала травмування пасажирка автомобіля «ГАЗ-2410». Обох потерпілих госпіталізовано до лікувальних закладів.

Автор: Ірина Нова

Мітки: ДТП, новини Тернопільщини, події

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