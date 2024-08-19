На Тернопільщині вільні вакансії для будівельників

Цьогоріч роботодавці подали у службу зайнятості Тернопільської області 110 вакансій для фахівців будівельної галузі, повідомляє Збаразьке управління Тернопільської філії Тернопільського ОЦЗ.

Більшість цих робочих місць вже укомплектована, проте на сьогодні будівельні організації краю мають 37 актуальних вакансій, з них:

22 – на спорудження житлових і нежитлових будівель,

11 – на спеціалізовані роботи (електромонтажні, штукатурні та інші роботи із завершення будівництва – встановлення столярних виробів, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування),

4 – на будівництво споруд (доріг, автострад; споруд електропостачання та телекомунікацій, мостів).

Роботодавцям потрібні архітектор, головний інженер, інженери-будівельники, інженери-проектувальники, техніки будівельні, майстри будівельних та монтажних робіт, лицювальники-плиточники, мулярі, малярі, кранівники, екскаваторники, монтажники, бетонярі, слюсарі-сантехніки, шпаклювальники, штукатури, працівники на допоміжних та підсобних роботах.

Найбільше вакансій мають: ТОВ «С-Ф «ИВА», ТОВ «СК-Рембудреставрація» та ТОВ «Альянс Буд Груп».

Якщо Вас цікавить робота в будівельній галузі, але Ви не маєте потрібного фахового рівня, можна здобути бажану професію чи підвищити свою кваліфікацію за спрямуванням служби зайнятості Тернопільщини.

“Шановні роботодавці! Від служби зайнятості за працевлаштування краян певних категорій – можете отримати компенсації, а також відшкодування коштів на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю!” – зазначають у відомстві.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram, або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.

Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси в Телеграм: “Робота на Тернопільщині”, “Робота зараз. Державна служба зайнятості”, «Вакансії! Тернопільська область», або Єдиний портал вакансій та Національний Кадровий Резерв.