На Тернопільщині відзначили кращих тренерів юних біатлоністів

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко під час урочистостей за підсумками року відзначив подяками за значний особистий внесок у розвиток біатлону Тернопільської області, підготовку чемпіонів та призерів чемпіонату України з біатлону 2022 р. та з нагоди першої річниці створення КУТОР «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з біатлону» кращих тренерів-викладачів: Назарія Бурика, Людмилу Сагайдак і Василя Тарасюка.
Вихованці школи протягом року брали участь у змаганнях різного рівня і показували достойні результати. Їх спортивні досягнення прославляють Тернопільщину та Україну.
“Дякую всім тренерам, викладачам, дирекції, вихованцям та їхнім батькам за те, що у такий важкий воєнний час вони продовжують працювати, розвиваючи біатлон нашого краю. Своєю чергою, Тернопільська обласна рада, її депутатський корпус докладатимуть усіх зусиль, щоб спортсмени нашої області були забезпечені необхіднішим”, – підсумував Михайло Головко.