На Тернопільщині відзначили кращих тренерів юних біатлоністів

Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з біатлону» відзначила першу річницю створення.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко під час урочистостей за підсумками року відзначив подяками за значний особистий внесок у розвиток біатлону Тернопільської області, підготовку чемпіонів та призерів чемпіонату України з біатлону 2022 р. та з нагоди першої річниці створення КУТОР «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з біатлону» кращих тренерів-викладачів: Назарія Бурика, Людмилу Сагайдак і Василя Тарасюка.

Вихованці школи протягом року брали участь у змаганнях різного рівня і показували достойні результати. Їх спортивні досягнення прославляють Тернопільщину та Україну.