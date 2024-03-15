На Тернопільщині відмінили 9 тендерних закупівель та розпочали 4 кримінальних проваджень за фактом розтрати бюджетних коштів

У березні співробітниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області відмінено 9 тендерних закупівель органів державної влади та місцевого самоврядування на загальну суму 184 млн. 73 тис. грн. розповіли у Тернопільській ОВА.

Окрім цього, скеровано 21 лист для перегляду доцільності проведення публічних закупівель чи приведення документації до належних вимог відповідно до чинного законодавства України, на загальну суму 430 млн. 733 тис. грн.

Також, за результатами перевірки співробітниками УСР в Тернопільській області тендерних закупівель, внесено відомості до ЄРДР та розпочато 4 кримінальних проваджень за фактом привласнення/розтрати бюджетних коштів.

Попередньо встановлена сума збитків по вищевказаних кримінальних

провадженнях становить 4 млн. 670 тис. грн.