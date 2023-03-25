На Тернопільщині відкрили виставку лялькарок «Леля»

21 березня у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею відкрили першу виставку нового гурту лялькарок Кременеччини «Леля».

Майстрині гурту: Олена Локатир, Лідія Лапка, Людмила Блищак, Лілія Фурсик, Марія Швед і Любов Захарків презентували свої чудові роботи. Назва виставки «Боже, як болить…» відображає наше сьогодення. Як розповіла Олена Локатир: «Ідея створення гурту лялькарок зародилася ще у 2020 р., після відкриття першого фестивалю «Лялькове диво» у Кременці.

Упродовж трьох років ми активно обговорювали цю ідею. Війна змусила нас відкласти реалізацію цього задуму на рік. Проте ми вирішили, що культурно-мистецький фронт має працювати. А ми – його активні учасники, тому потрібно жити та творити сьогодні, не залишаючи це на завтра. Оскільки 21 березня відзначають Всесвітній день лялькарів – це чудова дата для презентації себе як гурту лялькарок Кременеччини «Леля».

Як не дивно, саме назву було обрати найважче. Кожна із шести майстринь закладає у назву своє, сокровенне. Для когось – це мама, для когось – дитя, для когось – колиска. А все разом – це лялька, така давня та сучасна».

Кожна з учасниць представила тематичну ляльку, яка розповідає про боротьбу українського народу проти московських окупантів. Кожна з їхніх ляльок ніби маленька особистість – зі своїм характером, особливим поглядом і стилем. У руках майстринь нитки, тканина, глина, наповнювач і пластик перетворюються у справжні витвори мистецтва.

Тож обов’язково завітайте на виставку і ви поринете у чарівний та казковий світ «ляльки», створений умілими руками майстринь. Тут кожен зможе відшукати ту свою першу і найкращу ляльку, що залишилась у спогадах про дитинство. Виставка триватиме упродовж місяця.