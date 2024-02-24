На Тернопільщині відкрили перший ЦНАП для людей з порушенням слуху

Відтепер люди з порушенням слуху в громаді на Тернопільщині мають безбар’єрний доступ до всіх адміністративних послуг, відкрили новий ЦНАП у Чорткові.

Центр надання адміністративних послуг в місті Чортків облаштували новим обладнанням: тут встановили інформаційний сенсорний стіл та систему персонального підсилювача для людей з порушеннями слуху. Про це повідомляють в ОВА.

Технічне обладнання для забезпечення доступного та комфортного обслуговування населення громади, зокрема людей з інвалідністю передали в рамках проєкту ПРООН /SIDA ,,Посилене партнерство для сталого відновлення”.

Крім того у ЦНАПі працюватиме послуга перекладу жестовою мовою. Через відеозв’язок, в онлайн-режимі сурдоперекладач може оперативно здійснити переклад жестовою мовою і пояснити за якою послугою прийшла людина з порушенням слуху.

Серед перших користувачів обаднанням, – Валентина Костюк. Жінка переїхала на Тернопільщину з Бахмута після повномасштабного вторгення. Сьогодні вона впреше самостійно скористалась послугами ЦНАПу.

Нагадаємо, що у 2020 році в області створили контакт-центр, де завдяки відеозв’язку, в онлайн-режимі оператор центру може оперативно здійснити переклад жестовою мовою і пояснити: що в людини, де болить, якої допомоги вона потребує.