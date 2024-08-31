На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки трьом бійцям

В Шумській громаді відкрили меморіальні дошки трьом загиблим військовим. Пам’ятні знаки встановили на фасаді Вілійської загальноосвітньої школи.

Жителі громади вшанували пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальних дошок.

47-річний солдат Валерій Лівар загинув 13 жовтня 2022 року у боях неподалік села Опитне, Покровського району, що на Донеччині. У рідному селі зустріли загиблого військовослужбовця. Похоронили військовослужбовця у рідному селі.

Роман Затворнюк був жителем села Цеценівка. Бійцю було 23 роки. Роман Затворнюк загинув біля села Торське, що на Донеччині.

Олександр Дацюк загинув 12 січня 2023 року, внаслідок військових дій отримавши ушкодження від вибухів та осколків. Чоловік був солдатом, стрільцем-санітаром десантно-штурмового батальйону ЗСУ. Чоловікові було 23 роки.

Джерело: Шумська територіальна громада