На Тернопільщині відбувся україно-латвійський бізнес-форум

Подальшу співпрацю та майбутні спільні проєкти обговорили представники дипломатії, місцевого самоврядування та бізнесу України і Латвії під час україно-латвійського бізнес-форуму, який днями відбувся на Тернопільщині.

«Тернопільська область зацікавлена в латвійських інвестиціях і співпраці, які сприятимуть розвитку нашої економіки та промисловості, модернізації різних галузей, адже Тернопільщина – перспективний майданчик для інвестування та розвитку бізнесу. Такий бізнес-форум – добра нагода кооперації зусиль для економічного розвитку регіону та країни», – зазначив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Політико-дипломатична підтримка України з боку Латвійської Республіки має максимальний рівень. Латвія посідає одне з чільних місць у рейтингу країн з найбільшою допомогою Україні та українським громадянам, які знайшли вимушений притулок на її території. Послідовною є підтримки Латвії у форматі «Рамштайн» та на інших міжнародних платформах задля максимального та якнайшвидшого надання зброї Україні. Протягом війни триває інтенсивна взаємодія України та Латвії на рівні безпекових органів, обміну даними, скоординовано дії у сфері кібербезпеки. Латвія ефективно виконує роль адвоката інтересів України на всіх рівнях міжнародної взаємодії та найвищих контактів щодо комплексу міжнародної дипломатичної, фінансово-економічної, гуманітарної підтримки. Крім того, Латвія активно обстоює щонайшвидше отримання постійного та повноцінного членства України в НАТО та ЄС.

Державний секретар Міністерства економіки Латвійської Республіки Едмундс Валантіс наголосив, що Латвія підтримує Україну та залишається її надійним партнером.

«Історично латвійська й українська економіка завжди співпрацювали, особливо останні роки. Незважаючи на те, що в Україні такий непростий час, ми розширили співпрацю у всіх галузях. Насамперед – це галузь сільського господарства, IT-технології, енергетика тощо. Ми хочемо, щоб такі бізнес-форуми відбувалися частіше, і латвійська та українська спільноти спілкувалася, а в подальшому співпрацювали», – наголосив Едмундс Валантіс.

Аби укріпити партнерські відносини, під час форуму було підписано два Меморандуми про співпрацю між транспортними компаніями України та Латвії. Ці документи дають можливість українським виробникам не лише виходити на ринки Латвії та Європи, а й витіснити російських виробників.

«Це – важливі, стратегічні угоди, які дадуть можливість створити додаткові логістичні шляхи для експорту української продукції та вихід на європейські ринки. Також в рамках цих Меморандумів представники Латвійської Республіки закуповуватимуть необхідні запчастини в українських виробників, тим саме замінюючи російські товари», – підсумував Володимир Болєщук.

Додамо, що Тернопільщина — сільськогосподарська область з розвиненим агропромисловим комплексом, яка забезпечує зайнятість населення та формує продовольчу безпеку регіону і країни. Для підвищення ефективності інвестиційних процесів в регіоні здійснюється розбудова мережі з шести індустріальних парків. У рамках офіційного візиту на Тернопілля на території одного з індустріальних парків побували представники Латвійської Республіки, де ознайомилися з виробничими потужностями місцевих підприємств, зокрема і релокованих.