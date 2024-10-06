На Тернопільщині відбулася виставка художниці з Краматорська «Нам пора для України жити!»

Художниця Анастасія Хохлова-Кривошеєва, що родом із Краматорська Донецької області з початку повномасштабної війни з сім’єю проживає у селі Тилявка на Шумщині.

Відтак талановита жінка вирішила представити свої творчі роботи на благодійній виставці картин «Нам пора для України жити!» у приміщенні філії комунальної установи «Центр культури і дозвілля імені Василя Ільківа» Тилявського старостинського округу.

Відвідувачі виставки картин «Нам пора для України жити!» мали змогу особисто познайомитися з авторкою картин, придбати їх, поспілкуватися, поглянути на роботи з творчої сторони, а також відшукати на полотнах краєвиди рідного краю.

На захід також завітав заступник міського голови Шумська Олександр Макаревич, який привітав художницю із відкриттям персональної виставки. Експозицію картин східнячки, яка змушена була на деякий час, як сподівається, переїхати на Тернопілля, яке для неї стало рідним, діятиме до 17 жовтня.

Кошти від продажу картин художниця Анастасія Хохлова-Кривошеєва планує спрямувати на підтримку ЗСУ.

До слова, з 22 вересня уШумську стартував новий цікавий проєкт – «творча лавка» майстрів ручної роботи. Це унікальна можливість познайомитися з талановитими місцевими майстрами, придбати їхні оригінальні вироби та сувеніри, а також долучитися до творчого процесу.

Усіх бажаючих просять завітати до магазинчика біля комунальної установи «Центр культури і дозвілля імені Василя Ільківа» Шумської міської ради. Тут представлено широкий вибір виробів ручної роботи: від вишуканих прикрас до оригінальних предметів декору.