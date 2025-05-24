На Тернопільщині відбулася урочиста імпреза з нагоди 80-річчя руху юних техніків

Відбулася урочиста імпреза з нагоди 80-річчя руху юних техніків Тернопільщини. Цей поважний ювілей зібрав під одним дахом колег, гостей, ветеранів позашкільної освіти, педагогів, вихованців та щирих друзів галузі технічної творчості.

Зібралися не лише для того, щоб відзначити визначну дату, а й щоб вшанувати тих, хто творив, розвивав і передавав дітям вогник технічної думки.

З вітальним словом до присутніх звернувся заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба. Він подякував усім, хто працює у сфері позашкільної освіти, наголосивши на її ролі у формуванні майбутнього України. Окремо підкреслив важливість сучасних технічних гуртків, зокрема тих, що навчають дітей створювати дрони та інші інноваційні розробки, які вже сьогодні можуть стати в пригоді на захисті країни.

Привітали юних техніків Тернопілля директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома та заступник голови обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Оксана Піхурко.

З відеозверненням та привітанням до присутніх звернувся від Міністерства освіти і науки України директор Українського державного центру позашкільної освіти Геннадій Шкура.

Про історію створення розповів директор Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді Йосиф Кохан. Його історія бере початок з 25 квітня 1945 року, коли в Тернополі було засновано обласну дитячу технічну станцію.

Відтоді розпочалося активне формування мережі подібних установ по всій області. На сьогодні Центр науково-технічної творчості є профільним закладом, де функціонують гуртки науково-технічного профілю за 24 напрямки, а це 780 учнів. З них 12 працюють безпосередньо у територіальних громадах нашої області.

Святкування ювілею розпочалося з виставки творчих робіт вихованців гуртків “Творимо дива власними руками”, серії майстер-класів гуртків ПТМ та показових виступів юних операторів дронів та швидкісного маневрування радіокерованих автомоделей.

Багато теплих слів вдячності лунало під час свята на адресу педагогів- позашкільників – теперішніх і колишніх, згадували і тих, хто уже відійшов у засвіти.

Грамоти, подяки та відзнаки ювіляри отримали від Міністерства освіти і науки України, Українського державного центу позашкільної освіти, Тернопільської обласної військової адміністрації, департаменту освіти і науки

Тернопільської ОВА, Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України та Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» — під цим промовистим девізом юні техніки Тернопільщини зустрічають свій 80-річний ювілей, впевнено крокуючи в майбутнє, де наука і технології стануть запорукою процвітання нашої держави.