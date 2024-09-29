На Тернопільщині відбулася чотирнадцята професійна проща освітян

28 вересня на XIV професійну прощу до Марійського духовного центру «Зарваниця» на Тернопільщині понад три тисячі освітян з різних куточків України зібрались . Основною темою цьогорічного паломництва було гасло: «Надія, яка не згасає – Надія в Бозі».

У паломництві взяли участь педагоги, керівники закладів освіти, різних рівнів, керівники органів управління освітою, батьки та школярі, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, повідомляють в УГКЦ.

Божественну Літургію очолив Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк у співслужінні з Головою Патріаршої комісії з питань освіти і виховання о. Петром Майбою, Головами єпархіальних комісій, ректором Тернопільської вищої духовної семінарії о. Іваном Римаром та багатьма священнослужителями.

«Вчитель – це не тільки той, хто допомагає здобути знання дитині, а особливо той, хто вчить її жити власним прикладом та ставленням до життя. Хто допомагає здобути досвід цінностей, хто вказує на шлях та супроводжує в ньому, щоб дитина могла зростати у своєму покликанні та проживши гідно своє земне життя осягнула повноти життя у Господі», – наголосив митрополит.

Співом супроводжували Божественну Літургію хор братів семінаристів Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого та вокальний ансамбль «Аксіос» із церкви Св. Миколая м. Теребовля. Після Літургії відбулось водосвяття і Хресна Дорога. Опісля відбулась молитва в українському Єрусалимі за перемогу України і благословенний мир.

«Наша молитва – це спільна підтримка один одного. У цей нелегкий для нас час кожен, хто наслідує Великого Вчителя повинен усвідомлювати, що в Ньому наша надія, наше Життя, і що через нас Він має можливість зігріти Надією всіх тих, для кого ми живемо та з ким працюємо. Маємо бути для них виразом Божої Надії, яка перш за все осягнула нас через нашу єдність з Господом і яка через нас має можливість осягнути інших», – зауважив о. Петро Майба.

Завершилось професійне паломництво освітян молитвою «Боже великий єдиний».