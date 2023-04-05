На Тернопільщині відбулась зустріч із поетом

Незабутня зустріч із молодим поетом і виконавцем Іваном Семківим відбулася у бібліотеці-читальні с.Довге Теребовлянської ОТГ на Тернопільщині. На неї зібралися не лише місцеві жителі, а й гості з ближніх сіл, Заліщанщини та Тернополя.

Усіх присутніх привітала ініціатор заходу, директор Центру культури і дозвілля Ольга Яцків. Вона розповіла про винуватця мистецького дійства поета Івана Семківа, який народився у с. Кобиловолоки в патріотичній родині. Його дідусь – о.Михайло Кільчицький, капелан ЗСУ, який від 2014 р. постійно перебував в АТО, та й зараз виїжджає до захисників країни, учасників російсько-української війни.

Іван Семків закінчив місцеву десятирічку, вступив до Західноукраїнського національного університету, де зараз навчається в магістратурі Інституту міжнародних відносин ім.Б.Гаврилишина.

Вірші пише віддавна. Свої твори друкував у місцевій пресі. Підготував до друку першу збірку поезій, з якої й прочитав на зустрічі чимало віршів, присвячених рідному селу, краю, Україні, а також матері, побратимам…

Органічно ілюстрував свій виступ піснями, які виконував з великою теплотою та щирістю сам і в дуеті зі своєю наставницею – інструктором клубу с.Кобиловолоки Оксаною Гойсалюк.

Юного поета та виконавця щиро підтримали та привітали: учителька місцевої школи Марія Поліщук, гості з Тернополя – голова Спілки слов’янських письменників України, поет Володимир Барна, літераторка Мирослава Середюк, а також староста сусідніх сіл Володимир Кочкур, який вручив Іванові Семківу грамоту за творчі успіхи у царині слова.

Щире захоплення талантом юного поета висловили побратими дідуся, ветерани АТО, очільники Спілки ветеранів АТО “Світоч надії” зі Заліщанщини Богдан Цяпа і Богдан Буньовський, а також голова комісії обласної філії Українського фонду культури, волонтер, кандидат медичних наук Андрій Надкевич із Тернополя.

Завершальним акордом мистецького свята був виступ артистів обласної філармонії, яких представила глядачам заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.

Щирими оплесками вітали сільчани запальне виконання творів класики та українських народних пісень у виконанні оркестру Академічного ансамблю танцю “Надзбручанка”, солістів-танцюристів Анастасії Вовк та Володимира Турчина, а також віртуозну гру на баяні студента Тернопільського мистецького коледжу Андрія Кривоноса.

Після завершення зустрічі сільчани та гості ще довго спілкувалися у невимушеній обстановці, дякуючи молодому поету Івану Семківу за подаровану радість зустрічі з прекрасним…