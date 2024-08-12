На Тернопільщині відбудеться ХХІІІ Міжнародний фестиваль Лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

17 серпня у Монастириськах на Тернопільщині після кількарічної перерви відбудеться ХХІІІ Міжнародний фестиваль Лемківської культури «Дзвони Лемківщини», розповіли у Тернопільській ОВА.

У межах фестивалю з нагоди вшанування 80-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини у 1944-1951 роках передбачені наступні заходи:

– Молитовне благословення та молебень за перемогу України у війні; – Запалення «Ватри нескорених»; – Благодійні концерт та аукціон на потреби 36 окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білінського; – Презентація рукопису лемківського дослідника, етнографа Петра Козубського «Моя рідна Лемківщина». Під час концертної програми гості матимуть змогу відвідати виставкову локацію робіт майстрів народної творчості, подивитися фільми на лемківську тематику та скуштувати «королеву лемківського столу» киселицю. Дійство відбуватиметься з 12:00 по 20:00 год на Ватряному полі (м.Монастириська).