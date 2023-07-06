На Тернопільщині від удару струмом загинув пенсіонер

Удар струмом отримали двоє пенсіонерів з Тернопільщини. Чоловік – помер, жінку медики врятувати.

На «швидку» зателефонував внук потерпілих. Повідомив, що його дідуся вдарило електричним струмом. Бабуся намагалася йому допомогти й також отримала удар. Обоє – непритомні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть пенсіонера та врятували його дружину. Про інцидент сповістили в поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіка вдарило струмом, коли він працював з циркуляркою. Це побачила дружина і спробувала врятувати чоловіка, але також знепритомніла від удару. Знеструмив прилад онук, який був поруч.

Потерпілий – з 1955-го, зазначають у поліції. Сусіди про нього відгукуються добре. Кажуть алкоголь не вживав, бо мав проблеми із серцем, завжди допомагав, розумівся на електриці, але іноді поводив себе з електроприладами занадто безпечно.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР, згідно зі статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Триває слідство.