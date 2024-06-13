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На Тернопільщині від удару блискавки загинув чоловік

13.06.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Життя, Новини, Теми, Події, Оперативно

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Трагедія трапилася на Борщівщині,  у селі Сапогів.

Відомо, що 44-річний чоловік під час негоди працював на полі.  В якийсь момент у нього влучила блискавка.

Чоловік помер на місці.

Теги: блискавка, вбило чоловіка

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