Передплата
газети “Свобода”
Повідомити новину
Ми у соцмережах
Головна / Новини / На Тернопільщині від удару блискавки загинув чоловік
13.06.2024
Зоряна Деркач
324
Тернопільщина, Життя, Новини, Теми, Події, Оперативно
Трагедія трапилася на Борщівщині, у селі Сапогів.
Відомо, що 44-річний чоловік під час негоди працював на полі. В якийсь момент у нього влучила блискавка.
Чоловік помер на місці.
Теги: блискавка, вбило чоловіка
Теми
69
Тернопільщина
143
12.06.2024
821
Події
11.06.2024
11 041
8 233
Новини
10.06.2024
6 174
© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.Розробка сайтів і реклама в Інтернеті
Підпишись на телеграм канал Газети “Свобода”,
щоб першим отримувати найактуальніші новини
Тернополя та області.
Підписатись