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На Тернопільщині вандали сплюндрували шкільне подвір’я

08.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Кременецька міська громада

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На Тернопільщині вандали посеред ночі звели нанівець працю вчителів та учнів. Восени у Кременецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №5, готуючись до майбутньої перемоги та повернення своїх рідних з фронту, діти висадили алею квітів. 

Сьогодні зранку побачили витоптані та повиривані квіти. На сторінці закладу опублікували світлини знищених рослин. 

“На очах сльози і просто бракує слів, щоб висловити свої емоції. Ще вчора учні, учителі та батьки милувалися тюльпанами, які учні висадили восени. І не просто висадили, а заклали у кожну цибулину свою мрію, хто яку, хто бажав перемоги, хто мріяв про повернення тата, хтось бажав розквіту Україні…. І всі разом мріяли, якщо розквітнуть квіти то і Україна розквітне. Мрію знищили, розтоптати” – розповіли у дописі. 

У школі зазначають, що так здатні вчинити лишень люди без моральних цінностей. Та закликають не уподібнюватись до окупантів. 

“Ми всі засуджуємо “руській мір” бо вони нищать Україну, але виявляється орків вистачає і серед українців. Але, як каже українська народна мудрість, що посієш те й пожнеш. Пам’ятаєте про це. Не будьте орками.”

Теги: Тернопільська область, суспільство, новини, Кременеччина

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