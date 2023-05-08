На Тернопільщині вандали сплюндрували шкільне подвір’я

На Тернопільщині вандали посеред ночі звели нанівець працю вчителів та учнів. Восени у Кременецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №5, готуючись до майбутньої перемоги та повернення своїх рідних з фронту, діти висадили алею квітів.

Сьогодні зранку побачили витоптані та повиривані квіти. На сторінці закладу опублікували світлини знищених рослин.

“На очах сльози і просто бракує слів, щоб висловити свої емоції. Ще вчора учні, учителі та батьки милувалися тюльпанами, які учні висадили восени. І не просто висадили, а заклали у кожну цибулину свою мрію, хто яку, хто бажав перемоги, хто мріяв про повернення тата, хтось бажав розквіту Україні…. І всі разом мріяли, якщо розквітнуть квіти то і Україна розквітне. Мрію знищили, розтоптати” – розповіли у дописі.

У школі зазначають, що так здатні вчинити лишень люди без моральних цінностей. Та закликають не уподібнюватись до окупантів.