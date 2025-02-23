На Тернопільщині ув’язненому передавали наркотики

Чортківські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пересилання наркотиків ув’язненому. Правоохоронці встановлюють особу відправника. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До співробітників Чортківського райуправління поліції надійшло повідомлення від чергового установи виконання покарань про виявлений факт пересилання забороненої речовини, схожої на наркотичну, в посилці для 41-річного ув’язненого. Вона була ретельно захована у меді.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне пересилання наркотиків у місця позбавлення волі) Кримінального кодексу. За це передбачене покарання — ув’язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна.