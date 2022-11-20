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На Тернопільщині увіковічнили пам’ять про повстанця УПА – Крука

20.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Історія, Новини, Лановецька міська громада, Події

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Меморіальну дошку провіднику УПА, лицарю Золотого Хреста Климишину Івану Тимофійовичу (псевдонім – Крук) відкрили у Лопушненському ЗЗСО І-ІІ ступенів.

Відтепер на фасаді школи розміщений пам’ятний знак вихідцю с. Верещаки, якого за національну свідомість та боротьбу за вільну Україну застрелив енкаведист у Лопушненському лісі.

Про відновлення історичної справедливості у своєму виступі закликав міський голова Роман Казновецький. Також зазначив:

«Через десятиліття ми часто зустрічаємо факти, коли повстанців досі вважають вбивцями та зрадниками. Так колись працювала пропаганда. Так вона працює і зараз. Тому відкриття цього меморіалу – це ще одне свідчення того, що в основі майбутнього має бути правдива історія минулого».

Учні школи спільно із педагогами провели чудовий захід, який наситили фактами з життя та боротьби Крука, його трагічної смерті та обов’язку нас, сучасників, берегти пам’ять тих, хто почав боротьбу за Україну.

Автор: Ірина Нова

Мітки: історія, новини Тернопільщини, УПА, події

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