На Тернопільщині ухвалили бюджет на 2023 рік (відео)

Днями було ухвалено бюджет Тернопільщини на 2023 рік.

За словами голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, цього року це бюджет виживання, пише Тернополяни.

“Це точно не бюджет розвитку, це бюджет виживання, – відзначив Володимир Труш. – Це військовий бюджет, соціальний бюджет. Про цифри, я можу сказати про дохідну частину, ми всього лише на 2 відсотки збільшили дохідну частину бюджету області в порівнянні з минулим роком. Для прикладу у минулому році ми збільшили дохідну частину на 14 відсотків, а цього року лише на 2. І ми розуміємо, що це треба буде ще постаратися їх зробити. Бюджет збалансований, орієнтований на військових та наші сили ТРО, на центри комплектування, на наші військові частини, які перебувають в області, на соціальні виплати”.

Капітальні видатки у бюджеті 2023 на Тернопільщині не закладені.

“Не буде якихось нових об’єктів, які будуть будуватися, тому що є відповідна постанова Кабміну. Бюджет прийнятий моїм розпорядженням. Був тиждень бюджетних слухань, – наголосив очільник краю. – Ми розуміємо, що збільшення не буде, дав би Бог, щоб ми виконали той бюджет, який спрогнозували. Я надіюся, що ми виконаємо, якщо не буде погіршення ситуації. Бюджет не публікується на сайті, це закрита інформація, адже там вказані військові частини, вказані суми виплат і так далі”.

Детальніше у відео Ух-радіо.