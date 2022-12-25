На Тернопільщині учні знімають відео, щоб популяризувати громаду у соцмережах

У Озерній учні знімають матеріали про громаду, щоб популяризувати її у соцмережах. Там за кошти гранту створюють молодіжний простір із відеостудією. Гроші отримала громадська організація “Жива громада”.

Про це розповів керівник проєкту Назарій Наджога, пише Суспільне.

Учасники відеостудії вчаться знімати місцевий ансамбль. За оператора – Володимир Дочич. Він відвідує відеостудію уже тиждень. Він дізнався, як правильно встановлювати баланс білого, а також будувати композицію. Хлопець розповідає, надалі хоче також навчитися монтувати відео.

“Щоб навчився гарно фотографувати, відео знімати і монтувати також. Боязко, незвично, це нові емоції”.