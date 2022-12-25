На Тернопільщині учні знімають відео, щоб популяризувати громаду у соцмережах

У Озерній учні знімають матеріали про громаду, щоб популяризувати її у соцмережах. Там за кошти гранту створюють молодіжний простір із відеостудією. Гроші отримала громадська організація “Жива громада”.
Про це розповів керівник проєкту Назарій Наджога, пише Суспільне.
Учасники відеостудії вчаться знімати місцевий ансамбль. За оператора – Володимир Дочич. Він відвідує відеостудію уже тиждень. Він дізнався, як правильно встановлювати баланс білого, а також будувати композицію. Хлопець розповідає, надалі хоче також навчитися монтувати відео.
“Щоб навчився гарно фотографувати, відео знімати і монтувати також. Боязко, незвично, це нові емоції”.
Разом із Володею на зйомці 15-річна Тетяна Туринська.
“Нам казали багатьом зі школи з 10-11 класів, що організовують такий медіацентр. Будуть тренінги, заняття, мене це зацікавило”.
Організовує молодіжний простір з відеостудією в Озерній Назарій Наджога. Він розповів про приміщення, яке їм виділила сільська рада. Воно відремонтоване, згодом сюди привезуть меблі та обладнання.
“Тут був сесійний зал, де засідали депутати. Але це було вже настільки все старе, що цього року попри воєнний стан зробили ремонт. І взагалі порожньо, відповідно, ми погодили з сільською радою, що тут може зустрічатися молодь. Ми очікуємо меблі, столи і крісла, які будуть найближчими днями. Має бути дуже красиво”.
Поки діти займаються у підвалі місцевої школи. Андрій Христинич переглядає відзняте відео.
“Плануємо змонтувати і поширити по соцмережах, в Інстаграм, Тікток, Фейсбук, Ютуб.
Назар Наджога говорить, що техніку дітям придбали за кошти гранту громадської організації YouthUр у співпраці з Дитячим фондом ООН UNICEF. На реалізацію проєкту передбачено пів мільйона гривень. За 190 тисяч уже придбали техніку.
“Хороший ноутбук, крутий комп’ютер. Ми його придбали заради монтажу відео, але за самими параметрами це є ігровий комп’ютер. З потужною відеокартою і 32 гігабайти оперативки. Придбали принтер-сканер, нам постійно його потрібно. Завжди є гості і нам треба їх пригощати кавою, очікуємо до кінця року має бути ще звукова апаратура, мікрофони, петлички, світло, студійне світло. Крім того, дуже хотілося б придбати принтер для друку фотографій на документи. В нас в околиці виявляється ніхто не робить фотографії на документи. Я б хотів, щоб діти не тільки там відео знімали, а вже вчилися заробляти гроші”.
Операційна директорка громадської організації YouthUр Анастасія Головченко каже, грант громада отримала під час проєкту “Тримай”. Він спрямований на створення молодіжних та громадських просторів.
“Фінансування можна отримати на будь-яку програмну діяльність, головне – здійснювати молодіжну роботу. Тобто, будь-яка громадська організація, яка займається молодіжною політикою та молодіжною роботою та співпрацює із молодіжним центром у своїй громаді, може отримати гроші на свій проєкт соціальної дії. Обов’язково також має бути складова гуманітарної кризи в Україні”.