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На Тернопільщині учні місцевої гімназії висадили біля школи «квіти перемоги»

29.11.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Незабаром навесні біля школи зацвітуть голландські саджанці нарцисів, тюльпанів, крокусів та гіацинтів.

У Чортківській гімназії №3 імені Романа Ільшенка учні разом висадили «квіти перемоги». 

Про це повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.

Голландські саджанці навчальний заклад отримав в рамках освітнього проекту Flowers4School.

«Випадково натрапила на проект Flowers4school в соціальних мережах і вирішила подати заявку. Чесно кажучи, пройшло вже досить багатеньку часу і тут така несподіванка – на пошту прийшла посилка із цибулинами. Сьогодні забрали пакунок і одразу кинулися висадити. Віримо, що вже цієї весни клумби перед входом до школи заквітнуть різнобарвними первоцвітами та милуватимуть око всього колективу», — розповіла заступниця директора школи Тетяна Бегма.

Представники проекту Flowers4school запевняють, що висаджувати цибулини ще не запізно. Навпаки, саме кінець листопада і навіть грудень — хороший час для процесу висаджування, бо всі квіти повинні перезимувати в землі.

Автор: Роман Васильович

Мітки: квіти перемоги, школярі висадили алею

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