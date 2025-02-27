На Тернопільщині учасники дитячого театру-студії «САМЕ ТІ» презентували казку «Історії Кота Філофея»

Днями порадували земляків учасники дитячого театру-студії «САМЕ ТІ» (тобто Супер-Артистичні-Молоді-Енергійні-Талановиті-Ініціативні), що діє понад два десятиліття при Борщівській школі мистецтв під орудою талановитої режисерки-постановниці, заслуженого працівника культури Галини Уруської.

Свого часу юні театрали Борщева навіть здобували гран-прі на сцені Тернопільського лялькового театру за виставу «Лисиця, що впала з неба» за мотивами українських народних казок.

Цього разу «САМЕ ТІ» студійці тріумфально, вперше на великій сцені оновленого міського будинку культури, двічі протягом трьох днів презентували казку «Історії Кота Філофея» (український текст Оксани Сенатович) – першого дня для школярів міста, а відтак за ініціативою очільника Борщівської ОТГ Ігоря Чопика – для маленьких ровесників із сільських шкіл громади.

Юні талановиті борщів’яни грали натхненно й по-дорослому професійно, бездоганно володіючи текстом і неймовірним «самовтіленням у роль», що зала просто вибухала емоціями й палкими оваціями.

Пів року праці з Галиною Ярославівною над виставою для Олега РУДИКА, Наталії ОЗИМОК , Олександра ФАРИНЮКА, Дениса ВОЙТУХІВА, Анастасії КРАСНОЩОК, Катерини НІКІФОРОВ, Дениса КАСЯНЧИКА, Даринки КАСЯНЧИК, Владислава ГОРДЄЙЧИКА, Ярослави ЮХИМОВИЧ , Соломії НОСОВСЬКОЇ, Дарини СЕМЕНЧУК , Остапа ОСТАПЧУКА, Олександри ШУШКО, Адріани МАРТИШКІНОЇ, Ольги СТАХІВ, Єви ПАУЧАК та Надії САКАЛЮК, схоже, були немарними. Вони дуже переконливо донесли до юного глядача, що до «братів наших менших» слід ставитися з любов’ю й турботою як до повноправних мешканців нашої планети.

«Сьогодні ви не просто вийшли на сцену — ви стали частиною великої справи, ви наближаєте нашу спільну перемогу. Ваша вистава — це не лише мистецтво, це голос маленьких сердець, що відгукуються на біль і потреби українського народу. Я пишаюсь, що свого часу був теж частинкою цього театру! Ваша підтримка — це більше, ніж благодійність. 20 673 гривень донатів, які ви передали, стануть важливою допомогою для військових Збройних Сил України. Ці кошти підуть на те, що справді рятує життя, дає можливість нашим героям ще впевненіше боронити нашу землю, а нам усім — наближати той день, коли ми зустрінемося під мирним небом. Дякуємо кожному з вас за вашу небайдужість, за ваш талант, за вашу силу духу! Ви доводите, що мистецтво — це не лише сцена, а й могутній інструмент боротьби, підтримки та єднання. Все буде Україна! Разом до перемоги!» – такі теплі слова адресував маленьким великим акторам одразу після прем’єри активний волонтер-борщів’янин, студент Київського національного університету культури і мистецтв Максим Чайковський, який, власне, і скерує передані йому донати «за призначенням», додавши до тієї суми ще 19 тисяч грн, зібрані через день під час другої вистави…

Велика вдячність за щедрі донати для славних лицарів ЗСУ, що безстрашно стали на захист рідної Вітчизни. «САМЕ ТІ» окрему подяку складають всім, хто долучився до постановки вистави: Анні Кузик, Григорію Гоцку, Любомиру Николину і Сергію Дерію за музичне оформлення;–члену національної спілки художників України Василю Стецьку (за художнє оформлення), Галині Чорній (за хореографію), учаснику бойових дій підприємцеві-поліграфісту Віктору Лесику (за виготовлення друкованої продукції). А також Борщівському міському голові Ігорю Чопику, заступниці міського голови Уляні Пасічник, зав- сектором культури Ірині Дуді, директору будинку культури, заслуженому працівнику культури України Василю Гусаку – за активне сприяння у проведенні цього заходу.