13.01.2023 22:51

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині у вихідні буде хмарно, на догрогах ожеледиця

13.01.2023

Роман Васильович

35

Новини, Погода

Поширити:
На вихідні та початок нового тижня Тернопільська область перебуватиме під впливом атлантичних повітряних мас.
Прогноз погоди:
14 січня: Хмарно. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман, ожеледь. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.
Попередження:
До кінця доби 13 січня та вночі і вранці 14 січня збережеться туман видимістю 200 – 500 м, ожеледь. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).
15 січня: Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура продовж доби від 2° морозу до 3° тепла.
16 січня: Хмарно. Часом опади. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

Автор: Роман Васильович

Мітки: прогноз погоди, погода на Тернопільщині

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах