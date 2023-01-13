На Тернопільщині у вихідні буде хмарно, на догрогах ожеледиця

На вихідні та початок нового тижня Тернопільська область перебуватиме під впливом атлантичних повітряних мас.

Прогноз погоди: 14 січня: Хмарно. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман, ожеледь. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

Попередження: До кінця доби 13 січня та вночі і вранці 14 січня збережеться туман видимістю 200 – 500 м, ожеледь. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

15 січня: Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура продовж доби від 2° морозу до 3° тепла.