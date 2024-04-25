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На Тернопільщині у власній автівці згорів 36-річний чоловік

25.04.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Події, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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У ніч з 24 на 25 квітня на лінію “102” надійшло повідомлення від чергового служби надзвичайних ситуацій. Чоловік повідомив, що на території приватного домогосподарства зайнялося авто. У ньому був чоловік і його врятувати не вдалося.

На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що чоловік повернувся додому й, ймовірно, задрімав у салоні авто. У якийсь момент автівка марки “Lanos” спалахнула.

На незрозумілий шум з будинку вийшла теща кермувальника й побачила в салоні палаючого авто непритомного зятя. Вона спробувала його дістати з автомобіля, але не змогла. Чоловік загинув. Причину смерті, а також, те, що стало причиною загоряння, встановить судово-медична експертиза.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Теги: пожежа, горів автомобіль, згорів чоловік

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