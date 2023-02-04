На Тернопільщині у сфері торгівлі розміщено 68 вакансій

Станом на початок лютого 2023 року в Тернопільській області розміщено 68 вакансій у сфері торгівлі.

Більшість їх у роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами – повідомили в обласній службі зайнятості.

Роботодавцям найбільше потрібні продавці продовольчих товарів (19 вакансій), продавці-консультанти (8), касири торговельного залу (5 вакансій), а також менеджери зі збуту, керуючі магазинами та ін.

Зарплата у вакансіях – до 10 тис. гривень.

Якщо у Вас немає відповідної професії, за спрямуванням служби зайнятості професії касира торговельного залу (навчання 3-4,5 міс.) та продавця продовольчих товарів (навчання 3,5-5,5 міс.) можна здобути в Івано-Франківському, Львівському, Полтавському, Одеському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Професійне навчання можливе з використанням дистанційних технологій.

Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси:

“Робота зараз. Державна служба зайнятості”.

Чат-бот: @DCZWorkNowBbo.

Канал: “Робота на Тернопільщині”

Чат-бот: @work_Ternopil_bot.

Канал: @work_in_Ternopil_region.

Єдиний портал вакансій.

Національний Кадровий Резерв.

Роботодавці можуть подати вакансію через Google-форму.

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За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або пишіть в Telegram.